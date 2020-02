Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Hotel

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Ein Hotel an der Straße An der Linde war zwischen Montag (24. Februar), 10.30 Uhr und Dienstag (25. Februar), 8.30 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese drangen durch eine Tür in das Gebäude ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Kaffeemaschinen und einen Fernseher.

