Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vier Pkw aufgebrochen

Heinsberg-Hülhoven (ots)

An der Joseph-Spehl-Straße wurde an einem Fahrzeug der Telekom die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum ein Rucksack und eine Fahrzeugmappe entwendet. Die Gegenstände wurden im Umfeld wieder aufgefunden, allerdings entwendeten die Täter aus dem Rucksack verschiedene Kleinwerkzeuge. An der Gangelter Straße wurden drei weitere Fahrzeuge durch Unbekannte geöffnet. Aus diesen wurden Bargeld und ein Navigationsgerät entwendet. In allen Fällen lag die Tatzeit zwischen Montag, 24. Februar, 20 Uhr und Dienstag, 25. Februar, 7.15 Uhr.

