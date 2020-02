Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag zum Polizeibericht Nr. 56 vom heutigen Tag

Kreis Heinsberg (ots)

Wassenberg - Pkw Fahrer gefährdet den Gegenverkehr

Ein 28-jähriger Mann aus Wassenberg sollte mit seinem Pkw in Hückelhoven, Ortsteil Ratheim, durch die Polizei kontrolliert werden. Er entzog sich jedoch vorher der Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wassenberg. Im Verlauf der Landstraße 117 geriet er ins Schlingern und es kam zu einer Berührung seines Pkw mit einem Pkw des Gegenverkehrs. Beide Pkw kamen dadurch von der Straße ab und landeten in angrenzende Felder. Dabei überschlug sich der Pkw des Gegenverkehrs und blieb auf der Seite liegen. Der 20-jährige Fahrer dieses Pkw wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallfahrer flüchtete noch zu Fuß in ein Feld und konnte vor Ort durch eingesetzte Polizeibeamte gestellt und festgenommen werden. Durch die Kollision wurden beide Pkw stark beschädigt. Die beiden beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Da der Unfallfahrer offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besitzt er auch keinen Führerschein. Die Landstraße 117 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell