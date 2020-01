Polizei Steinfurt

POL-ST: Zeugen gesucht

Steinfurt-Bu. (ots)

Am ersten Weihnachtstag (25.12.2019) hat es vor Eppings Biercafé, am Markt 20, eine Körperverletzung gegeben. Zwei Steinfurter, die sich gegen 04.50 Uhr vor der Gaststätte aufhielten, wurden von einem Unbekannten angesprochen. Der schlug unvermittelt einem der beiden mit der Faust gegen den Kopf. Der Unbekannte ist ca. 20 - 25 Jahre alt, 175 cm groß, schlank und trug ein helles Basecap und einen hellen Kapuzenpullover. Zur Tatzeit hielten sich etwa 10 - 15 weitere Personen vor der Gaststätte auf. Wir bitten Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

