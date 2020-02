Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lenkrad und Navigationsgerät aus Fahrzeug gestohlen

Wassenberg (ots)

An einem Pkw BMW wurden zwei unbekannte Personen am 25. Februar, gegen 2 Uhr, gesehen, die dort das Lenkrad und das Navigationsgerät ausbauten. Der Pkw parkte an einem Haus an der Sämlingsstraße. Bevor die hinzugerufene Polizei eintraf, konnten sie allerdings unerkannt fliehen. Sie konnten beschrieben werden als männlich, sportlich, zirka 185 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Beide trugen Kappen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell