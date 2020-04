Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Berauscht, ohne Führerschein und ohne Zulassung unterwegs

Ahaus (ots)

Nicht auf Anhaltezeichen der Polizei reagiert hatte zunächst ein 26-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag in Ahaus. Die Polizeibeamten fuhren ihm von der Vagedesstraße nach und stoppten ihn letztendlich am Rentmeisterskamp. Wie sich herausstellte, führte der Fahrer den Wagen unter Drogeneinfluss. Für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz und eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 26-Jährige ebensowenig vorweisen. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren ein.

