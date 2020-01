POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit Beiträgen aus dem Stadtgebiet Heilbronn, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis und Neckar-odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Räuber war geständig Am gestrigen Freitag, gegen 16.00 Uhr, betrat ein 18-jähriger Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis einen Frisörsalon in der Werderstraße. Bewaffnet mit einem Messer rief er mehrfach zu den Angestellten "Geld her, Geld her!" Die anwesende 66-jährige Geschäftsführerin verweigerte dies und gab dem Täter zu verste-hen, dass er verschwinden soll. Der Mann ging jedoch zu Kasse und wollte die Schublade öffnen. Auch dies wurde durch die Betreiberin verhindert, indem sie die Kasse ruckartig zuschob. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht und rannte zu Fuß in Richtung Happelstraße davon oh-ne Beute gemacht zu haben. Die daraufhin ausgelöste Großfahndung mit 13 Streifen der Reviere Heilbronn, Böckingen, Weinsberg, Neckarsulm, Lauffen und der Kriminalpolizei erbrachte alsbald Erfolg. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der 18-jährige durch eine Streife des Reviers Heilbronn im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen unweit vom Tatort festgenommen werden. Als er in der Zelle des Reviers Heilbronn einsaß, kamen ihm wohl Gewissensbisse. Durch die Sprechanlage der Zelle tat er um kurz vor 17.00 Uhr kund, dass er gestehen wolle. Das vom Täter auf der Flucht weggeworfene Messer konnte ebenfalls aufgefunden werden. Die Ermittlungen in der Sache werden von der Kriminalpolizei in Heilbronn weitergeführt.

Neckar-Odenwald-Kreis Hüffenhardt: Heizung geriet in Brand Am vergangenen Freitag, gegen 16.25 Uhr, meldet die Feuerwehr dem Polizeipräsidium Heil-bronn einen Einsatz in der Hauptstraße. Offenbar wegen eines technischen Defektes geriet eine Holzheizung in einem Kellerraum in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten Angehörige und Anwohner mit einem Gartenschlauch bereits das Feuer weitestgehend gelöscht. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden, die Heizungsanlage wurde jedoch vollständig beschädigt, es entstand an der Anlage ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Warum die Holzheizung in Brand geriet ist noch unklar.

Main-Tauber-Kreis Oberschüpf: Arbeitsunfall Am vergangenen Freitag, gegen 16.00 Uhr, ereignete sich in der Verlängerung des Schloß-platzes ein Unfall beim Fällen eines Baumes. Zwei Männern gelang es, einen Baum mit Stammdurchmesser von ca. 25 cm zu Fall zu bringen. Beim Aufprall auf den Boden federte der Stamm zurück und traf einen 49-jährigen Arbeiter mitten in die Brust. Der zweite Mann eilte sofort zu Hilfe und forderte Rettungskräfte an. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Hubschrauber im Einsatz. Der verunglückte Holzfäller wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Kli-nikum verlegt. Das Ausmaß der Verletzungen ist unbekannt. Eine Lebensgefahr bestand bis jetzt jedoch nicht.

Lauda: Unfallflucht Am vergangenen Freitag, in der Zeit zwischen 07.30 - 12.00 Uhr, ereignete sich in der Tau-berstraße, auf Höhe des dortigen Supermarktes, ein Verkehrsunfall bei dem der Verursacher sich unerlaubt entfernte. Offenbar stößt der bislang unbekannte Fahrzeuglenker beim Rückwärtsfahren gegen das Heck des ordnungsgemäß geparkten orangenen Pkw Honda. Durch den Unfall entstand ein Schaden an der Stoßstange des Honda in Höhe von 1300 Eu-ro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810 entgegen.

Hohenlohekeis Öhringen: Einbrecher unterwegs Am Samstagmorgen gegen 06.00 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Ledergasse zwei jüngere Männer, die offensichtlich auf Diebestour waren. Die Täter versuchten dort zunächst die Scheibe einer Gaststätte einzuschlagen. Hierzu hoben sie einen Gullydeckel aus der Straße und warfen diesen in Richtung der Scheibe. Die Schei-be ging zu Bruch, es gelang den Täter jedoch nicht in das Innere zu gelangen. Kurz vor dem Eintreffen der Streifen ging das Duo flüchtig. In der Ledergasse wurde von den Polizeibeamten eine aufgebrochene Geldkassette aufgefunden, die auf einen weiteren Ein-bruch in einen Schnellimbiss im Probsthof hinweist. Bei den Tätern soll es sich um sehr junge Männer gehandelt haben, höchstens 19-22 Jahre alt und 180 cm groß. Einer der Täter hatte sich einen schwarzen Schal über das Gesicht gezo-gen und soll hellblonde, kurz geschorene Haare haben. Weiterhin soll dieser Täter helle Sport-schuhe getragen haben. Der zweite Täter trug eine dunkle Trainingsjacke mit hellen Streifen, evtl. der Marke Adidas. Am Tatort konnte eine Blutspur gesichert werden, offenbar haben sich die Einbrecher bei der Tatausführung verletzt. Auch beim Schnellimbiss im Probsthof haben die Einbrecher einen Gullydeckel benutzt um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Hier hatten sie mehr Erfolg, was dort genau erbeutet wurde ist noch nicht bekannt. Eine Zeugin konnte zwei Personen beobachten, auf die die Beschreibung zutraf. Einer der Männer ging in Richtung Nussbaumweg, der andere in Richtung Schlosshalle. Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können. Angaben werden unter Telefon 07941/9300 beim Polizeirevier Öhringen erbeten.

