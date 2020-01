Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.01.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Unfallverursacher gesucht

"Bitte rufen sie mich an", schrieb ein Unbekannter nach einem Unfall in Neckarsulm am Freitagmorgen auf eine Kaugummipackung und steckte diese am Auto des Geschädigten an. Ein 72-Jähriger stellte seinen weißen Audi A 3 um 7.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Kochendorfer Straße ab. Als er nur zehn Minuten später zurückkam, hatte sein Wagen eine Beschädigung am hinteren Stoßfänger. Laut Fachleuten liegt die Schadenshöhe bei etwa 1.000 Euro. Das Verursacherfahrzeug ist vermutlich rot. Da auf der Kaugummipackung zwar auch eine Telefonnummer stand, diese aber unvollständig ist, wird der Zeuge oder der Verursacher, der die Nachricht hinterließ, gesucht. Dieser oder andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

