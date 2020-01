POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.01.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Hardheim: Fahrzeuge zerkratzt

Tatzusammenhang dürfte zwischen zwei Sachbeschädigungen bestehen, die eine bislang unbekannte Person in der Silvesternacht an zwei Autos in der Straße Rote Au in Hardheim begangen hat. Dabei wurden jeweils die Beifahrerseite eines VW Golf und eines Toyota-Kleinwagens mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim melden.

Neckarzimmern: Audi-Fahrer prallt gegen Rolltor

Ein leicht verletzter Autofahrer und hoher Sachschaden sind nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, auf der B 27 in Neckarzimmern zu beklagen. Ein 87-jähriger Audi-Fahrer kam, in Richtung Gundelsheim fahrend, nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das massive Rolltor einer Grundstückszufahrt. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An dem Audi A 1 des Mannes entstand Totalschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Ebenso hoch dürfte der Schaden sein, der an dem Tor entstand. Haßmersheim: Zwei Verletzte nach Unfall

Vermutlich zu spät erkannt hat eine 45-jährige Autofahrerin, dass eine vor ihr fahrende BMW-Lenkerin von der Landstraße zwischen Haßmersheim und Hochhausen nach rechts auf einen Feldweg abbiegen wollte. Die Frau versuchte noch ihren Kia zum Stehen zu bringen und auszuweichen, fuhr aber so heftig in die Beifahrerseite des abbiegenden BMWs, dass dessen 22-jährige Fahrerin dabei schwer verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 45-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von mehr als 10.000 Euro.

Obrigheim: Zweifamilienhaus nach Kellerbrand unbewohnbar

Heftig war die Rauchentwicklung nach einem Kellerbrand am Freitagmorgen in der Pfarrwaldstraße in Asbach. Kurz nach 8.30 Uhr war Rauch in dem Zweifamilienhaus gemeldet worden. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Flammen, die sich im Keller im Bereich eines Elektrogerätes entwickelt hatten, schnell löschen. Das Ausmaß des Brandes wurde sichtbar, nachdem die Feuerwehr den Rauch aus dem Gebäude geblasen hatte. Im Keller wurden mehrere Elektrogeräte sowie die Deckenverkleidung zerstört. Das Feuer verursachte so viel Rauch, dass aber auch die darüber liegenden Wohnungen stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aktuell sind sie nicht bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Aussage getroffen werden. Beamte des Polizeireviers Mosbach werden nun versuchen herauszufinden, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Aglasterhausen: Audi zerkratzt

Einen weißen Audi A 7 zerkratzte eine bislang unbekannte Person in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Der Besitzer hatte den Wagen am Fahrbahnrand in der Buchwaldstraße in Aglasterhausen abgestellt. Am Freitagmorgen stellte er den Lackschaden in Höhe von rund 3.000 Euro fest. Wer Hinweise auf die Tat geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen melden.

