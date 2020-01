Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.01.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Polizisten beleidigt

Keinen Respekt vor der Polizei zeigte ein 28-Jähriger am Donnerstagabend in Niedernhall. Die Polizei wurde verständigt, weil der junge Mann auf dem Parkplatz eines Discounters Kunden und Angestellte anpöbelte. Auch gegenüber den Ordnungshütern zeigte er sich ohne Grund sehr aggressiv. Er weigerte sich auch, sich von einer Verwandten nach Hause bringen zu lassen, obwohl er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung und wahrscheinlich auch unter Drogeneinfluss stand. Da er keine Ruhe gab und die Beamten übel beleidigte, musste er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Vorher schlug er seinen Kopf allerdings mehrfach gegen die Zellentür und gegen ein Fenster. Er verletzte sich dabei leicht.

Waldenburg: Einbrecher im Wochenendhaus

Aus einem Fernsehgerät der Marke Philipps, einem Gummibaum und etwas Schmuck bestand die Beute von Einbrechern, die in den letzten beiden Dezemberwochen in ein Wochenendhaus in der Waldenburger Albert-Schweitzer-Straße eindrangen. Die Unbekannten brachen in der Zeit zwischen dem 22. Dezember und Silvester zunächst in die Garage ein und wuchteten anschließend ein Fenster zu den Wohnräumen auf. Im Inneren des Gebäudes durchwühlte er alle Schubladen und Fächer. Verdächitge Beobachtungen in der tatrelevanten Zeit sollten unter der Telefonnummer 07941 9300 dem Polizeirevier Öhringen mitgeteilt werden.

Heilbronn: Rollerfahrer schwer verletzt

Zu einem Unfall in Heilbronn mit einem schwer verletzten Rollerfahrer wurden die Polizei und der Rettungsdienst am Donnerstagmorgen gerufen. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 30-Jähriger mit seinem BMW zunächst die Hafenstraße befuhr und von dieser in die Kalistraße einbog. In der Kalistraße begann der PKW plötzlich auf der spiegelglatten Fahrbahn zu rutschen und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort prallte der Wagen gegen den Roller eines entgegenkommenden 62-Jährigen. Dieser flog durch die Wucht des Aufpralls über den Lenker seines Mopdes und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos. Am Roller entstand Totalschaden. Der entstandene Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf weit über 10.000 Euro geschätzt. Gegen den Rollerfahrer muss die Polizei nun auch ermitteln, denn er war ohne Führerschein unterwegs. Der wurde ihm vor kurzem abgenommen.

Landkreis Heilbronn: Betrugsversuche falscher Polizeibeamter gehen weiter

Auch im neuen Jahr lassen die Betrugsversuche am Telefon nicht nach. Gleich in den ersten Tagen des neuen Jahres ging es mit den Anrufen insbesondere im westlichen Landkreis Heilbronn wieder los. Unbekannte gaben in Hochdeutsch oder mit schwäbischem Dialekt vor, Polizeibeamte zu sein. Es sei in der Nähe eingebrochen worden oder es sei gelungen, eine Einbrecherbande festzunehmen. Nun müsse das Geld und die Wertsachen der angerufenen Person in Sicherheit gebracht werden, bevor auch bei diesen ein Einbruch stattfinde. Erfolg hatten die Anrufer keinen, bislang fiel keines der Opfer auf die Betrugsversuche herein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell