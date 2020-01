Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.01.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Brennende Mülltonne in der Silvesternacht

Die Entsorgung von Feuerwerkskörpern verursachte in der Silvesternacht vermutlich den Brand einer Mülltonne. In Wertheim-Wartberg am Salon-de-Provence-Ring wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher Feuerwerkskörper in der Mülltonne entsorgten, wobei der Inhalt Feuer fing. Die Feuerwehr war mit neun Mann vor Ort und löschte den Brand. Die Verursacher sind bisher unbekannt.

