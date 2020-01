Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 01.01.2020, Stand 23.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Fußgänger tödlich verunglückt Tödliche Verletzungen erlitt ein Fußgänger am Mittwoch um 17.56 Uhr auf der B 27 von Tauberbischofsheim in Fahrtrichtung Lauda. Der 64-jährige befand sich auf dem linken von zwei Fahrstreifen in Richtung Lauda, als er von einem in Richtung Lauda fahrenden PKW Seat Ibiza erfasst und dabei tödlich verletzt wurde. Der 24-jährige Seat-Fahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Mosbach die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet. Der Sachschaden am PKW beträgt ca. 5 000 Euro. Die B 27 wurde für die Dauer der Unfal-laufnahme bis 22.10 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit 23 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

