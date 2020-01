Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 01.01.2020, Stand 11.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Friedrichshall-Plattenwald: Fahrzeugbrand Ein Hausbewohner in einem Mehrfamilienhaus Im Schwarzbrunnen wurde am Mittwoch um 05.46 Uhr im Treppenflur auf Rauchgeruch aufmerksam. Bei der Nachschau stellte er kurz darauf offenes Feuer an einem in der Tiefgarage geparkten PKW Daimler Chrysler fest und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr erschien mit 30 Mann und sieben Fahrzeugen, löschte das Feuer und verbrachte den PKW aus der Tiefgarage ins Freie. Vermutlich war Restglut im Feuerwerksmüll ursächlich für den Brandausbruch. Der Silvester-Feuerwerksmüll war vom Fahrzeugbesitzer eingesammelt und im Kofferraum des PKW abgelegt worden. Der Fahrzeugschaden wird mit ca. 7 000 Euro angegeben. Personen wurden nicht verletzt.

