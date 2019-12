Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Rotlicht missachtet

Ludwigsburg (ots)

Bei Rotlicht ist der 42-jährige Fahrer eines Fiat Punto am Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr von der Herrenberger Straße stadteinwärts in den Kreuzungsbereich mit der Berliner Straße eingefahren. Dabei stieß er mit dem Ford einer 56-jährigen Frau zusammen, die von der Berliner Straße nach links in die Herrenberger Straße abbiegen wollte. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

