Polizei Steinfurt

POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt für Samstag, den 19.10.2019

Steinfurt (ots)

Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger Rheine, Salzbergener Straße, Fußgängerüberweg Freitag, 18.10.2019, 19:45 Uhr Ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Münster befuhr mit seinem Transporter die Salzbergener Straße stadteinwärts. In Höhe eines Verbrauchermarktes überquerte ein 53-jähriger Fußgänger aus Rheine die Salzbergener Straße. Er nutzte dafür den dortigen Fußgängerüberweg. Es kam zur Kollision mit dem Transporter. Dabei wurde der Fußgänger schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Transporter entstand geringer Sachschaden.

Einbruch in ein Einfamilienhaus Nordwalde, Amtmann-Daniel-Straße Freitag, 18.10.2019, 16:45 - 21:55 Uhr Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Hintertür Zugang zu einem Wohnhaus. Hier durchsuchten sie mehrere Räume. Angaben zur Beute können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Greven sucht Zeugen, die am Freitag im Bereich der Amtmann-Daniel-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Tel. 02571- 9280.

