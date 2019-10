Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht

Neuenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2019, fuhr ein 15-jähriger Rollerfahrer gegen 16.05 Uhr auf der Kreuzung Emsdettener Straße / Westfalenring in Richtung St. Arnold. Ein dunkelblauer VW Polo wechselte dort den Fahrstreifen, ohne auf den Rollerfahrer zu achten und drängte diesen ab. Bei dem Ausweichmanöver kam der 15-Jährige an die Bordsteinkante und mit seinem Zweirad zu Fall. Daraufhin kamen ihm andere Verkehrsteilnehmer zur Hilfe. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Sein Roller wurde an der rechten Seite verkratzt. Der Fahrer des VW Golf setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 15-Jährigen zu kümmern. Von dem Fahrzeug ist das Kennzeichen in Teilen bekannt: ST-LM und eine drei- oder vierstellige Nummer. Wir suchen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/9386226.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell