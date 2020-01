Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Nach Verkehrskontrolle Fahrzeug demoliert

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, gegen 13.20 Uhr, wurde am Wurtsmarktkreisel ein 23-Jähriger Fahrer eines Mazda kontrolliert. Beim Verlassen der Kontrollstelle beging er einen Handyverstoß, weshalb er erneut angehalten wurde. Hierbei rastete der Fahrer aus. Er schlug mit dem Handy an seine Seitenscheibe, stieg aus und trat gegen die hintere Fahrzeugtür. Danach schlug er mit der Faust die Heckscheibe seines Fahrzeuges ein. Da der junge Mann immer aggressiver wurde, mussten ihm kurzfristig Handfesseln angelegt warden. Erst danach beruhigte sich er sich und konnte aus der Kontrolle entlassen warden.

