POL-PDNW: Mit Geldwechseltrick Bargeld erbeutet

Ein 78-jähriger Senior wurde am 23.01.2020 gegen 12:00 Uhr am Walter-Engelmann-Platz Opfer eines Geldwechselbetrügers. Der Unbekannte sprach den 78-Jährigen an, ob er Münzgeld wechseln könne, damit er ein Parkticket lösen könne. Der Senior schaute bereitwillig in seiner Geldbörse nach. Der Unbekannte schaute ebenfalls ins Münzfach der Geldbörse, nahm allerdings Scheingeld aus dem Geldbeutel. Der 78-Jährige bemerkte den Diebstahl, der Unbekannte flüchtete jedoch sofort mit dem erbeuteten Scheingeld in Höhe von etwa 130 Euro. Der Täter wird beschrieben als gepflegte Erscheinung, ca. 50-60 Jahre alt, er trug einen dunkelblauen knielangen Mantel und flüchtete Richtung Hetzelanlage. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

