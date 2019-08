Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, zwei Brände gemeldet

Rheine (ots)

In der Nacht zu Montag (19.08.) sind die Feuerwehr und die Polizei zu zwei Bränden in Rheine Eschendorf gerufen worden. Gegen 01.48 Uhr ist ein Brand an der Friedhofstraße gemeldet worden. Ein unter einem Carport abgestellter PKW brannte komplett aus. Auch das Carport wurde durch das Feuer stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Nur wenige Minuten später, gegen 02.00 Uhr, wurde ein weiterer Brand am Langobardenring bemerkt. Hier brannte ein Altkleidercontainer. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Feuer wurde in beiden Fällen von der Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandstellen sind von der Polizei beschlagnahmt worden. Am Montagvormittag haben Brandermittler der Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und an den Tatorten die Spuren gesichert. Nach bisherigen Erkenntnissen muss in beiden Fällen von Brandstiftung ausgegangen werden. Die Polizei Rheine sucht Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell