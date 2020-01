Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sprayer bei Tatausführung erwischt und festgenommen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am frühen Morgen des 24.01.2020 befuhr eine Streife die Landwehrstraße in Neustadt und bemerkte drei Personen, die beim Anblick des Streifenwagens sofort flüchteten. Zwei Personen konnten eingeholt und gestellt werden. Es konnte frische Farbe an Kleidung und an den Händen festgestellt werden. Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurden Spraydosen und Schablonen aufgefunden, die zu der Farbe an den Personen und den bisher festgestellten Farbschmierereien passte. Zudem wurden an einem Fahrradschuppen am Bahnhof Böbig frische Farbschmierereien entdeckt. Bei den beiden festgenommenen Personen handelt es sich um zwei 18 und 21 Jahre alte Heranwachsende, die bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten sind. Die mitgeführten Mobiltelefone der Beiden wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem dritten Täter, zu dem Hinweise bestehen, sind im Gange. Weiterhin wird geprüft, ob die Tatverdächtigen auch für die Schmierereien im Stadtgebiet, die den FCK und Waldhof Mannheim betreffen, verantwortlich sind.

