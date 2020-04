Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hund trotz Führungsverbots an der Leine geführt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Sonntag, 05.04.2020, fiel einer Funkstreife des Polizeikommissariats Einbeck gegen 20.10 Uhr am Hullerser Tor, auf Höhe der BBS, ein Mann auf, der einen Hund an der Leine mit sich führte. Den Beamten war allerdings bekannt, dass gegen den 29 Jahre alten Einbecker ein Hundehaltungs- und Führungsverbot seitens der Verwaltungsbehörde verhängt wurde. Diesbezüglich ist der Betroffene in der jüngeren Vergangneheit bereits mehrmals aufgefallen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

