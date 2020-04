Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Einachsers

Einbeck (ots)

Dassel/ Mackensen (scha)- In der Zeit zwischen Mittwoch, 01.04.2020, und Samstag, 04.04.2020, wurde in der Judenstraße im Dasseler Ortsteil Mackensen ein Einachser entwendet. Der Einachser war unter einem Unterstand auf einer Weide abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Dassel oder bei der Polizei in Einbeck.

