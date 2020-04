Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw unter Drogeneinfluss geführt

Einbeck (ots)

Einbeck (scha)- Am Samstagabend, 04.04.2020, um 21:10 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Einbeck in der Schützenstraße ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Freden mit seinem Pkw kontrolliert. Bei der Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Test vor Ort bestätigte dann den Verdacht und zeigte den Konsum von Cannabisprodukten an. Auf der Polizeidienststelle wurde dem Fahrzeugführer durch einen Arzt eine angeordnete Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell