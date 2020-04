Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Gartenhecke

Uslar (ots)

Volpriehausen (La) - Am Samstagnachmittag, zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr, geriet in Volpriehausen, in der Schlarper Straße, auf einem Gartengrundstück eine Hecke in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein weiteres Übergreifen des Feuers verhindert werden. Ein Fremdschaden entstand nicht. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

