Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht nach Parkrempler

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neue Straße, Donnerstag, 02.04.20, 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr

Bad Gandersheim (schw) - Am Donnerstag, 02.04.20 in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr stellte eine 56-jährige Bad Gandersheimerin ihren Pkw, Fiat Punto auf dem Parkplatz eines in der Neuen Straße ansässigen Einzelhandelsgeschäftes ab. Als sie nach dem erledigten Einkauf wieder zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an ihrem Pkw fest. Nach Bewertung der Unfallschäden beschädigte ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken, den in unmittelbarer Nähe abgestellten Pkw der Bad Gandersheimerin und entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,- EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

