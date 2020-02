Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallzeugen gesucht

Schweich (ots)

Am Montag, 10.02.2020, kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 141, Höhe Hochkreuz, Gemarkung Föhren. Ein Linienbus der RMV beabsichtigte von der L 141 aus Richtung Schweich kommend nach links auf die L 48 in Richtung Föhren abzubiegen. Ihm entgegen fuhr ein grauer Pkw VW Golf in Richtung Schweich. Aufgrund des abbiegenden Busses bremste der Pkw stark ab und wich nach rechts aus, wobei er den Randstein der dortigen Verkehrsinsel touchierte. Es entstand Sachschaden am Pkw. Die Polizei Schweich bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06502/91570 oder Email Insbesondere wird der Fahrer eines dem verunfallten VW Golf folgenden Pkw gebeten, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502-91570

pischweich@polizei.rlp.de.



