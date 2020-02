Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Trier, Olewiger Straße

Charlottenstraße

Trier (ots)

Am 18.02.20, 23.10 h befuhr eine Fahrzeugführerin aus Trier mit ihrem weißen VW Beetle die Olewiger Straße in Richtung Olewig. Als sie nach links in die Charlottenstraße abbiegen wollte, wurde sie von einem dunkelfarbenen BMW überholt. Hierbei kam es zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher flüchtete unvermittelt von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug war ein Trierer Kennzeichen (TR) angebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der PI Trier zu melden.

