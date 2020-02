Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand im Keller eines Einfamilienhauses

Baumholder (ots)

Am späten Dienstagabend kam es im Gersterter Weg in Baumholder zum Brand eines Wäschetrockners. Der Wäschetrockner brannte, vermutlich infolge eines technischen Defektes, im Kellergeschoss eines Wohnhauses aus. Durch das schnelle Eingreifen der örtlichen Feuerwehr konnte ein größerer Schaden in dem Wohnhaus vermieden werden. Es wurden keine Personen verletzt; es entstand lediglich Sachschaden im Kellergeschoss des Wohnhauses.

