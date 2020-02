Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Trier-Nord (ots)

Auf einem Parkplatz in Trier-Nord erfolgte am gestrigen Sonntag durch die Kräfte der Polizeiinspektion Trier eine Abfahrtskontrolle von LKW. Bei einem LKW-Fahrer wurde hierbei starker Atemalkohol festgestellt. Die Beamten staunten nicht schlecht, als der 51 Jährige bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 4,1 Promille erreichte. Der LKW-Fahrer beabsichtigte am Montagmorgen seine Fahrt fortzusetzen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Überprüfung seiner generellen Eignung als Berufskraftfahrer durch die Führerscheinstelle.

