Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Ibbenbüren (ots)

Am Freitagmorgen (08.11.2019) hat sich auf der Ibbenbürener Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine junge Frau aus Ibbenbüren schwer verletzt wurde. Die 18-Jährige wollte um 06.45 Uhr die Straße an einem Überweg in Gehrichtung 'In der Garte' überqueren. In dem Moment war ein 28 Jahre alter Autofahrer aus Ibbenbüren in Fahrtrichtung Ledder Straße unterwegs. Auf dem Fußgängerüberweg erfasste er mit dem Auto die junge Frau. Die schwer verletzte Ibbenbürenerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am PKW auf cirka 1.500 Euro geschätzt.

