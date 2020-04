Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Heckenbrand

Einbeck (ots)

Einbeck/ Holtensen (scha)- Im Einbecker Ortsteil Holtensen kam es am Samstagnachmittag, 04.04.2020, gegen 16:45 Uhr zu einem Heckenbrand. Ein Grundstücksinhaber hatte auf seinem Grundstück mit einem Gasbrenner Unkraut vernichtet. Hierbei geriet eine Hecke auf einer Länge von ca. 3 Metern in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass eine Ausbreitung verhindert werden konnte. Es entstand daher nur geringer Sachschaden.

