Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Kradunfällle mit Verletzten

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No) Am Sonntag, 26.04.2020 kam es im Bereich des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth zu zwei Kradunfälle mit ein schwer und einer leicht verletzten Person. Der erste Unfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr auf dem Weinberg bei Nette. Ein Kradfahrer befuhr die B 243 aus Richtung Wesseln in Richtung Bockenem. In den S-Kurven, kurz vor der Ortschaft Nette, verlor er auf Grund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Krad und rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Beim Sturz verletzte sich der aus Hannover stammende 18-jährige Kradfahrer leicht am Knöchel und wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro.

Der zweite Unfall ging nicht ganz so glimpflig aus. Der Unfall ereignete sich gegen 16:50 Uhr auf der Landesstraße 499 zwischen Listringen und Heersum. Mehrere PKW und ein Krad befuhren hintereinander die Straße aus Listringen kommend in Richtung Heersum. In einer Gefällstrecke verlangsamte dann der erste PKW seine Geschwindigkeit um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Die nachfolgenden Fahrzeugführer bremsten ihre Fahrzeuge deshalb ebenfalls ab. Der am Ende der Fahrzeugschlange fahrende Kradfahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr trotz Gefahrbremsung auf das Heck des vor ihm fahrenden PKW auf. Anschließend stürzte der aus dem Landkreis Hildesheim stammende 68-jährige Fahrer auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen an den Beinen zu. Er war aber beim Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte noch ansprechbar. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. An dem PKW und an dem Krad entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 8000,- Euro. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschlepp- unternehmen abgeholt.

Die vor Ort angetroffenen Zeugen wurde durch die Polizei zum Unfallgeschehen vor Ort befragt. Dabei stellte sich heraus, dass sich der Fahrer des PKW, der direkt hinter dem abbiegenen Fahrzeug fuhr, nicht mehr vor Ort befand. Diesen Fahrer würde die Polizei gern als wichtigen Zeugen zum Unfallgeschehen befragen. Auch weitere Zeugen können ihre Beobachtungen an die Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-901115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell