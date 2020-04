Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in der Göttinger Straße in 31028 Gronau (Leine) OT Banteln

Hildesheim (ots)

(bue) Im Tatzeitraum vom 25.04.2020, 22:45 Uhr, bis 26.04.2020, 12:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter einen auf einer Parkfläche an der Göttinger Straße in Banteln geparkten Pkw rundherum durch Kratzer und eine Eindellung beschädigt. Die Höhe des am Pkw entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, dass sie sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung setzen.

