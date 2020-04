Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsversuch und Vandalismus auf dem Gelände des Tennisvereins in Söhlde

Hildesheim (ots)

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth In den Abendstunden des 23.04.2020 bis zum folgenden Morgen, haben bislang unbekannte Personen, auf dem Gelände des Tennisvereins Söhlde, im Bereich des Rottenweges, randaliert und einen Holzschuppen aufgebrochen. Wie der 1. Vorsitzende des Tennisvereines den Beamten des Polizeikommissariates Bad Salzdetfurth am Einsatzort mitteilte, hätten vermutlich mehrere Täter das umzäunte Gelände betreten und dort dann zunächst mehrere Bänke verschoben und alkoholische Getränke konsumiert. Weiterhin sei dann die Holztür eines Schuppens mit brachialer Gewalt aus der Befestigung gerissen und die Tür so geöffnet worden. Das in dem Schuppen gelagerte Werkzeug wurde jedoch nicht entwendet. Des Weiteren wurde noch auf einem angrenzenden Tennisplatz die metallene Bewässerungsanlage mutwillig aus der Verankerung gebrochen. Der Schaden am Schuppen wird auf 50,- und an der Sprenkleranlage auf 300,- Euro beziffert. Bei der Tatortaufnahme durch die Polizei konnten Spuren, die auf den oder die Täter hindeuten, gesichert werden. Die Polizei bittet nun zusätzlich Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen geben können, die sich an dem besagten Abend im Bereich der Tennisanlagen aufgehalten haben, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden (Lö).

