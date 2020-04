Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunkener Fahrzeugführer verursacht einen Verkehrsunfall auf der B 6

Hildesheim (ots)

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth Am Samstag, den 25.04.2020, gegen 21:50 Uhr, verursachte ein ein 27-jähriger Mann aus Horstmar in Nordrhein-Westfalen, mit seinem Firmenfahrzeug einen Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr der Mann die Autobahn Umleitungsstrecke, Bundesstraße 6 zwischen den Ortschaften Wendhausen und Heersum. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug dann ins Schleudern und kam so schließlich nach Links von der Fahrbahn ab und prallte im Böschungsbereich gegen einen Baum. Der 27-jähriger Beifahrer musste leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Durch die Polizeibeamten des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth fiel bei der Unfallaufnahme auf, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Der ermittelte Alkoholwert war deutlich über dem erlaubten Wert und ausreichend um den Führerschein des Mannes sicherzustellen. Dies konnte jedoch unterbleiben, da der Mann noch nie einen Führerschein besessen hatte. Der Mann muss sich nun wegen u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Unfallstrecke musste zeitweise voll gesperrt werden. Da aus dem Fahrzeug Kraftstoffe austraten mussten die hinzugerufenen Feuerwehrkameraden aus Heersum und Grasdorf aktiv werden (Lö).

