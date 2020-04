Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rasenmäher und Vertikutierer gestohlen

Gronau (ots)

Die Tür eines Gartenhauses aufgehebelt und sich so gewaltsam Zutritt verschafft haben Einbrecher in Gronau. Die Täter erbeuteten aus dem Haus an der Gildehauser Straße einen Rasenmäher der Marke Wolff und einen Vertikutierer. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gronau entgegen: Tel. (02652) 9260.

