Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 18-Jährige war gegen 07.55 Uhr mit ihrem Wagen auf der Herzogstraße in Richtung Adenauerallee unterwegs. Als die Bocholterin nach links in die Markgrafenstraße einbiegen wollte, übersah sie das entgegenkommende Fahrrad eines 31-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte den Bocholter in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.600 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell