POL-ROW: ++ Social Distancing funktioniert - Viele achtsame Spaziergänger am Bullensee ++ Großes Carport gerät in Brand - Viele Auto beschädigt ++ Multifunktionslenkrad aus BMW gestohlen ++

Social Distancing funktioniert - Viele achtsame Spaziergänger am Bullensee

Kirchwalsede. Beamte der Rotenburger Polizei haben am Donnerstagnachmittag eine Fußstreife rund um den Bullensee gedreht. Ihnen waren die vielen Autos auf dem Parkplatz am See aufgefallen. Die Menschen nutzten das schöne Wetter, um in der Natur an dem idyllischen Naherholungsplatz einen Spaziergang zu unternehmen. Die Polizisten hatten absolut keinen Grund für Beanstandungen. Alle Spaziergänger hielten den nötigen Abstand und somit auch die Vorschriften der Allgemeinverfügung ein.

Großes Carport gerät in Brand - Viele Auto beschädigt

Rotenburg. Beim Brand eines Sechs-Parteien-Carports an der Königsberger Straße sind in der Nacht zum Freitag sechs Pkw beschädigt worden. Zu dem Feuer ist es kurz nach Mitternacht gekommen. Die Ursache ist noch unklar. Die Rotenburger und die Unterstedter Feuerwehr rückte mit knapp sechzig Mann an und löschte die Flammen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht von einem Schaden von über einhunderttausend Euro aus.

Multifunktionslenkrad aus BMW gestohlen

Visselhövede. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in der Süderstraße ein Auto aufgebrochen. Der blauer BMW aus der 4er Reihe stand im Ausstellungbereich eines Autohauses. Die Unbekannten schlugen die Scheiben auf der linken Fahrzeugseite ein und bauten dann fachmännisch das Multifunktionslenkrad mitsamt des Airbags aus. Die Polizei geht von einem Schaden vor rund dreitausend Euro aus.

