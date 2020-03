Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Discounter-Markt

Warburg (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag, 19.03.2020, auf Freitag, 20.03.2020, gewaltsam in einen Discounter-Markt an der Briloner Straße in Warburg-Scherfede ein. Aus den Kassenbereichen wurden Zigaretten in bisher unbekannter Menge entwendet. An den Kassenbereichen und im Eingangsbereich wurde erheblicher Sachschaden angerichtet. Die Kriminalpolizei in Warburg, 05641 - 78800, bittet um Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. /Te.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell