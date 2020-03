Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit Drogen am Steuer aufgefallen

Brakel (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Brakel wurde am Dienstag, 17. März, um 22.40 Uhr in der Antoniusstraße ein schwarzer VW Golf angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich bei dem 18-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde bis zum vollständigen Abbau der Betäubungsmittel im Blut untersagt. Dem Fahrer droht eine Strafanzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. /nig

