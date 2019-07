POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Streitigkeit eskaliert

Polizeipräsidium Karlsruhe

Aufgrund immer wiederkehrender Streitigkeiten in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Hauffstraße in Mühlacker, wurde die Polizei mehrfach hinzugerufen. Wohingegen bei den anfänglichen Streitereien die Situation vor Ort schnell geschlichtet werden konnte, kam es gegen 23:10 Uhr zu einem etwas größeren Polizeieinsatz.

Eine 21-jährige Frau sowie ein 26- und ein 28-jähriger Mann waren so sehr auf die Streitsituation fixiert, dass sie den Weisungen der Polizeibeamten nicht nachkamen. Infolgedessen wurden alle drei Personen in Polizeigewahrsam genommen. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Weshalb es zu den Streitereien gekommen war, ist bislang noch nicht bekannt.

