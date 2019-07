Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Dettenheim - Einbruch in Vereinsheim

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Samstagmorgen, 10:00 Uhr, und Montagnachmittag, 15:00 Uhr, in ein Vereinsheim in der Liedolsheimer Bächlestraße ein. Hierbei schlugen die Täter eine Scheibe ein, um in die Räumlichkeit zu gelangen. Die Einbrecher entwendeten eine geringe Menge an Bargeld sowie ein altes Mikroskop. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 entgegen.

