Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Remchingen - Mehrere Überholvorgänge mit Folgen

Remchingen (ots)

Zwei verletzte Personen, ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro sowie eine kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße 10 waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag, gegen 00:15 Uhr.

Ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die B10 vom Ersinger Kreuz kommend in Fahrtrichtung Remchingen. Als der 26-jährige seine Geschwindigkeit reduzierte, wurde er durch einen 20-jährigen Mercedes-Fahrer linksseitig überholt. Im Anschluss an den Überholvorgang betätigte der Peugeot-Fahrer die Lichthupe, so dass der Mercedes-Fahrer seine Geschwindigkeit verringerte. Nachfolgend überholte der Peugeot-Fahrer wieder den Mercedes-Fahrer. Den Schilderungen der Beteiligten zu Folge, scherte der 26-Jährige anschließend nach rechts ein und bremste ab, so dass ihm der Mercedes-Fahrer hinten auffuhr.

Der Peugeot-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Mercedes wurden der Fahrer- sowie der Beifahrerairbag ausgelöst. Die Insassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell