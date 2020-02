Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, zweimal Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwochmorgen (05.02.), gegen 08.55 Uhr, ereignete sich auf der Alte Bockradener Straße, Höhe Haus Nummer 397, ein Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenprall zwischen einem grauen Opel Meriva und einem entgegenkommenden hellen Fahrzeug. An dem Opel wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 3-400 Euro.

Ebenfalls am Mittwochmorgen, in der Zeit von 08.30 bis 09.00 Uhr, wendete ein Lkw in der Planestrasse. Beim Rangieren in der Sackgasse wurden die Pfosten eines Holztores angefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der vermutlich weiße LKW mit blauer Aufschrift entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

