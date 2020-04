Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - E-Bike aus Garage entwendet

Bocholt (ots)

Diebe haben in Bocholt ein Pedelec aus einer Garage gestohlen. Die Täter hatten sich Zugang auf das Grundstück an der Straße Grüner Weg verschafft und das Zweirad der Marke Gazelle entwendet. Zu der Tat ist es in der Nacht zum Montag gekommen. Die Kripo in Bocholt bittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell