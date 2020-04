Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Haan - A 46 in Richtung Düsseldorf - Verkehrsunfall mit Lkw-Beteiligung - Aufwendige Bergungs- und Reinigungsarbeiten

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Haan - A 46 in Richtung Düsseldorf - Verkehrsunfall mit Lkw-Beteiligung - Aufwendige Bergungs- und Reinigungsarbeiten

Montag, 27. April 2020, 8.10 Uhr bis voraussichtlich bis 16 Uhr

Zur Unfallzeit erkannte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 48-jähriger Sattelzugfahrer aus Osnabrück das Stauende in Höhe des Parkplatzes Stropmütze zu spät. In der Folge wich er auf den linken Fahrstreifen aus und touchierte dabei den vor ihm fahrenden Pkw Smart einer 25-jährigen Ratingerin. Im weiteren Verlauf touchierte er den davor fahrenden Tanklastzug eines 41-jährigen Fahrers aus Dormagen. Der Smart wurde dabei nach rechts von der Fahrbahn geschoben. Der mit Resten von Stickstoff befüllte Tankauflieger wurde am Heck stark beschädigt. Ladung trat nicht aus. Der Sattelzug des Unfallverursachers blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.

08:25 Uhr: Sperrung und Ableitung ab Haan-West in Richtung Wuppertal. Sperrung ab Haan-Ost in Richtung Düsseldorf

08:39 Uhr: Freigabe der Richtungsfahrbahn Wuppertal

Ableitung und Rückführung. Anschließend Vorbeiführung über Parkplatz Stropmütze in Richtung Düsseldorf und Freigabe ab Haan-Ost

Anschließend Bergung der Fahrzeuge. Die Behinderungen dauern aufgrund von Reinigungsarbeiten voraussichtlich bis gegen 16 Uhr an. Bis dahin: Sperren und Vorbeileiten des Verkehrs durch die Autobahnmeisterei an der Ausfahrt Parkplatz Stropmütze.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell