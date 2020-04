Polizei Düsseldorf

POL-D: Abschlussmeldung: Mehrere Verkehrsunfälle auf der A3 mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen - Zwei Personen schwer verletzt - Rettungshubschrauber und Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Abschlussmeldung: Mehrere Verkehrsunfälle auf der A3 mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen - Zwei Personen schwer verletzt - Rettungshubschrauber und Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Gestern kam es auf der A3 zu mehreren Verkehrsunfällen bei denen zwei Personen mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht wurden. Die Spezialisten des Düsseldorfer Unfallaufnahmeteams waren im Einsatz.

Zunächst wurde die Autobahnpolizei zu einem schweren Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Hünxe gerufen. Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Velbert musste mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 55-jähriger Wohnmobilfahrer aus Rees den Krad-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel übersehen.

Gegen 14.56 Uhr befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Gladbeck die A3 in Fahrtrichtung Arnheim. In Höhe des Autobahnkreuzes Oberhausen-West erkannte er offenbar ein Stauende zu spät. Trotz eingeleiteter Notbremsung fuhr er mit seinem Opel unter das Heck des Aufliegers eines Sattelzuges. Der Gladbecker verletze sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Weitere Sachschadensunfälle trugen zu einer kilometerlangen Staubildung zwischen dem Kreuz Oberhausen-West bis hin zur Anschlussstelle Wispelt bei.

