Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 in Höhe der Anschlussstelle Hünxe - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 23. April, 12.30 Uhr

Heute Mittag kam es auf der A3 kurz hinter der Anschlussstelle Hünxe in Fahrtrichtung Arnheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Krad-Fahrer und einem Wohnmobil. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 55-jährige Fahrer des Wohnmobils an der Anschlussstelle Hünxe auf die Autobahn auf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann zu einem Zusammenprall mit dem 56-jährigen Krad-Fahrer. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn der A3 und die Auffahrt Hünxe sind zurzeit in Richtung Arnheim gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren. Bilden Sie für eventuell nachfolgende Einsatzkräfte eine Rettungsgasse.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell