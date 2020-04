Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Erstmeldung++ - Verkehrsunfall auf der A40 zwischen der Anschlussstelle Kempen und Rastplatz Tommheide - Lkw in Flammen - Vollsperrung

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 21. April, 14.49 Uhr

Heute Nachmittag kam es aus noch bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall auf der A40 in Höhe der Bemarkung Kempen in Fahrtrichtung Venlo. Nach ersten Informationen kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und ging in Flammen auf. Angaben zu der Anzahl der Beteiligten, oder möglichen Verletzten können noch nicht gemacht werden. Aktuell laufen Löscharbeiten der Feuerwehr.

Beide Richtungsfahrbahnen sind gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Unfallstelle großräumig zu umfahren. Bilden Sie eine Rettungsgasse für eventuell nachrückende Einsatzkräfte.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell