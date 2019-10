Polizei Braunschweig

POL-BS: Roter Kleinwagen fährt gegen parkendes Auto - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Heidberg 30.10.2019, 08.10 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, nachdem ein Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren war.

Am Mittwochmorgen fiel einem 61-Jährigen ein roter Kleinwagen in der Ascherslebenstraße auf. Das Fahrzeug befuhr die Einbahnstraße und stieß gegen einen Mazda, der am Straßenrand ordnungsgemäß geparkt war.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer oder die Fahrerin des Kleinwagens die Fahrt fort.

Nun bittet die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935 zu melden.

